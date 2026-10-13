Varios detenidos en Alemania en relación con un supuesto intento de sabotaje en Polonia

La Fiscalía General de Stuttgart informó este martes en un comunicado de la detención el lunes en Nürtingen (sur) de dos ciudadanos turcos a petición de Polonia, que siguió a registros de inmuebles en varias regiones alemanas.

Los dos comparecieron este martes ante el juez de instrucción del Juzgado de Nürtingen, que ordenó su ingreso en prisión provisional, mientras se dirime su extradición.

"La República de Polonia les acusa de haber cometido el 23 de septiembre de 2026 por encargo de un servicio secreto extranjero un ataque incendiario contra una terminal de un servicio de internet por satélite en Polonia", indicó el breve comunicado.

Medios alemanes como el diario regional Schwäbische Zeitung habían adelantado la noticia y habían informado además de la supuesta detención de otros dos ciudadanos turcos, una mujer y un hombre, respectivamente, en la sureña ciudad de Karlsruhe y en Berlín.

De acuerdo con el citado medio y con el periódico Bild, estos últimos son los supuestos conductores que transportaron a los otros dos sospechosos hasta el lugar de los hechos en Polonia, en el viaje de ida y en el de vuelta.

El Ministerio del Interior de Alemania confirmó a EFE que hay una investigación en curso con respecto al intento de sabotaje de la estación terrestre de Starlink, pero remitió a las autoridades polacas para más detalles.

La planta de Wola Krobowska, al sur de Varsovia, es operada por la empresa Exatel, está equipada con más de diez antenas esféricas y actúa como centro de distribución satelital para Europa Central y Oriental.

Polonia usa estas instalaciones como principal soporte tecnológico de Ucrania, y el Estado polaco financia y mantiene cerca de 30.000 terminales Starlink en territorio ucraniano, fundamentales para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de hospitales, servicios públicos, cajeros automáticos y el frente militar, además de servicios civiles e infraestructuras.