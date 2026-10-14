Irlanda impulsa una hoja de ruta europea para una IA segura y soberana

La llamada 'Declaración de Dublín sobre IA Fiable, Segura y Soberana' cuenta con el respaldo de varios Estados miembros comunitarios, presentes hoy en una cumbre internacional celebrada en la capital de Irlanda, cuyo Gobierno ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El texto, acordado en los días previos a esta cita, reclama una mayor cooperación entre los países participantes en ámbitos como la adopción de la IA, la formación, la seguridad y las infraestructuras digitales, explicó el Ejecutivo irlandés en un comunicado.

El documento también apuesta por coordinar esfuerzos encaminados a mejorar "la excelencia investigadora y el desarrollo de capacidades tecnológicas estratégicas," al tiempo que promueve la colaboración internacional "con socios de confianza".

"La inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades económicas de nuestra generación", señaló en la nota el ministro irlandés de Empresa, Turismo y Empleo, Peter Burke.

La Declaración de Dublín, según el comunicado, establece seis líneas de actuación para impulsar una inteligencia artificial fiable, segura y soberana en Europa.

Entre sus objetivos figuran reforzar la cooperación entre los Estados miembros en materia de seguridad y gobernanza de esta tecnología; invertir en formación, investigación e infraestructuras digitales; y apoyar el crecimiento de empresas y soluciones innovadoras.

El documento plantea asimismo fortalecer las capacidades tecnológicas europeas y la autonomía estratégica de la UE, sin renunciar a la apertura internacional, y promover la colaboración con socios de confianza para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial respete los valores democráticos y contribuya a generar confianza entre los ciudadanos.

La cumbre internacional sobre IA de Dublín reúne durante esta jornada a unas 1.500 personas, entre las que figuran la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

El encuentro cuenta asimismo con representantes de las principales compañías tecnológicas internacionales, entre ellos el presidente de Microsoft, Brad Smith; la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el consejero delegado de Google DeepMind, Demis Hassabis; y el directivo de Anthropic, Guillaume Princen.