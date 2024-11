Parques temáticos y atracciones para todas las edades: cuáles son los mejores

Los parques temáticos proporcionan inolvidables experiencias tanto a jóvenes como adultos. Al elegir el parque adecuado y planear tu visita, podés asegurarte de que toda la familia disfrute de una experiencia mágica y memorable.

Cuáles son los mejores parques temáticos

Disneyland Resort (California, EE. UU.). Con más de 60 atracciones, Disneyland ofrece desde aventuras interactivas en “Star Wars: Galaxy’s Edge” hasta el icónico recorrido en “Pirates of the Caribbean”. Además, los desfiles y fuegos artificiales nocturnos encienden la imaginación de los niños y hacen revivir a los adultos su infancia.

Este lugar ofrece facilidades para familias con niños pequeños, como áreas para cambiar pañales y alquilar cochecitos.

Walt Disney World Resort (Florida, EE. UU.). Razón de sobra para visitarlo: sus cuatro parques temáticos, Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. Viajá alrededor del mundo y explorá culturas a través de pabellones temáticos y eventos como el Festival Internacional de Comidas y Vinos en tu aventura cultural en Epcot.

Experiencias como Kilimanjaro Safaris permiten a los visitantes ver animales en su hábitat natural.

Universal Studios (Hollywood, California y Orlando, Florida, EE. UU.). Aquí encontrarás montañas rusas y simuladores: emocionantes atracciones como “Jurassic World – The Ride” y el simulador de “Harry Potter and the Forbidden Journey”.

Además, podrás disfrutar de shows en vivo, espectáculos impresionantes que representan escenas de películas o acrobacias emocionantes. Y para aquellos que deseen cenar o disfrutar de entretenimiento en vivo, CityWalk proporciona una experiencia vibrante fuera del parque.

Legoland (varios ubicaciones). Es ideal para niños pequeños pues cuenta con multitud de atracciones interactivas basadas en populares sets de LEGO. Las ubicaciones, como la de California, ofrecen parques acuáticos con toboganes emocionantes y áreas de juegos acuáticos.

También ofrecen talleres creativos, espacios donde los niños pueden aprender y crear sus propias esculturas de LEGO.

Europa-Park (Rust, Alemania). Explorá 15 áreas temáticas que representan diferentes países de Europa. Encontrarás desde montañas rusas de alta velocidad hasta atracciones acuáticas relajantes y paseos panorámicos.

Durante todo el año, hay eventos especiales como el Festival de Halloween y las celebraciones navideñas.

Consideraciones al visitar un parque temático

Planificación anticipada: investigá y planeá con anticipación para garantizar que puedas experimentar las atracciones más populares, sobre todo si hay restricciones de edad o altura.

Facilidades y servicios: comprobá la disponibilidad de servicios como la compra anticipada de boletos, pases exprés y opciones de comida.

Épocas con menos afluencia: visitá durante temporadas bajas evita largas colas y disfrutar más de las atracciones.