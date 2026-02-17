México buscará romper tres récord Guinness antes del Mundial 2026

El primer intento por establecer un nuevo récord Guinness se llevará a cabo el 27 de febrero en el estadio Víctor Manuel Rey, en Chiapas (sur), donde más de 4.000 personas conformarán la imagen humana de una camiseta de fútbol, superando la marca actual que pertenece a Bucaramanga, Colombia, donde participaron 2.891 personas.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que esta actividad es parte de un legado que busca trascender lo deportivo, destacando que “este récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. Es una oportunidad para promocionar el turismo y fortalecer la identidad mexicana”.

El segundo desafío se llevará a cabo el 14 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se buscará romper el récord de “La clase de fútbol más grande del mundo”, que actualmente está en manos de Seattle, Estados Unidos, con 1.038 participantes.

El tercer intento por establecer un récord Guinness consistirá en la elaboración de un mural futbolero de 600 metros cuadrados en Baja California Sur (noroeste), previsto para el 30 de mayo; proyecto al que se le sumarán 10.631 murales y la rehabilitación de más de 4.000 espacios públicos en todo el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de intentar romper estas marcas, el Mundial Social 2026, inaugurado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el pasado 18 de noviembre, contempla actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a mexicanos como a visitantes internacionales, con el objetivo de que el Mundial tenga un impacto que trascienda el calendario deportivo y contribuya al posicionamiento del país como destino turístico.

Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo de Chiapas, agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó que el evento posicionará al estado en una vitrina internacional sin precedentes, al tiempo que refrenda al turismo como una palanca de desarrollo social que integra a comunidades, ejidos y pueblos.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, expresó, al invitar a participar y ser testigos del récord que se busca romper.

México cuenta con más de 2.000 récords Guinness, muchos vinculados a hazañas colectivas que han proyectado su cultura y capacidad organizativa a nivel internacional.

Entre los logros más destacados se encuentra la mayor cantidad de personas bailando la canción “Thriller” de Michael Jackson en 2009, con la participación de 13.957 personas en el Monumento a la Revolución.

Otros récords incluyen la enchilada más grande del mundo (70 metros) en Iztapalapa, la clase de boxeo más grande del mundo en el Zócalo con 14.299 asistentes y la mayor exposición de bordados con 3.106 piezas. Estas hazañas reflejan la capacidad organizativa y el espíritu colectivo del país.