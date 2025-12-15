A La Gran 7-30
15 de diciembre de 2025 - 11:10

AUDIO: Penal de Misiones: durante una requisa se incautaron sustancias ilícitas y armas blancas

Efectivos policiales y penitenciarios realizan requisa en tres pabellones del Penal de Misiones, incautando drogas, armas blancas y celulares.
