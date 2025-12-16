A La Gran 7-30
16 de diciembre de 2025 - 09:47

AUDIO: Hallan arma que habría sido usada en el asesinato de Mauricio Schuartzman

durante la operación Nexus podría haber sido utilizada en el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, ocurrido en 2021.
Los dos revólveres incautados durante la operación Nexus. Una de ellas podría haber sido utilizada en el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, ocurrido en 2021.