A La Gran 7-30
23 de diciembre de 2025 - 12:09

AUDIO: Santiago Peña promulga la ley de arbitraje

reunión, Santiago Peña, ministros de Corte
El presidente Santiago Peña (centro) junto con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante una reunión desarrollada en el Poder Judicial.Gentileza