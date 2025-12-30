A La Gran 7-30
30 de diciembre de 2025 - 14:03

AUDIO: Cambios en jubilaciones: Ejecutivo presenta proyecto de reforma de la Caja Fiscal

Carlos Fernández Valdovinos entregó el proyecto de reforma de la caja fiscal al presidente de la Comisión Permanente Colym Soroka.
Carlos Fernández Valdovinos entregó el proyecto de reforma de la caja fiscal al presidente de la Comisión Permanente Colym Soroka.Gentileza