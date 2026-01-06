A La Gran 7-30
06 de enero de 2026 - 11:05

AUDIO: Licencias de conducir con QR: ya no será necesario ir cada año a la municipalidad

Contribuyentes de Asunción sufrieron largas demoras en la Dirección de Tránsito, debido a problemas en la expedición de licencias de conducir con el nuevo formato.
LUIS LOPEZ