A La Gran 7-30
12 de enero de 2026 - 11:07

AUDIO: Víctimas de la mafia de los pagarés presionan por nuevas leyes en el Congreso

Mafia de los pagarés
Miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés durante la manifestación frente al Congreso Nacional.Lilian Acosta