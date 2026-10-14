A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 10:01

AUDIO: Varela abre la puerta a negociar con el cartismo para enfrentar al peñismo

Mario Varela, senador de Caaguazú. Foto : Prensa Senado.
Mario Varela, senador de Caaguazú.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.