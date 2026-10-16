A La Gran 7-30
16 de octubre de 2026 - 13:09

AUDIO: Santiago Peña: “Lo más importante es la decisión de Pedro Alliana de continuar con su candidatura”

Santiago Peña en camisa blanca frente a micrófono rojo, rodeado de personas en un ambiente formal, algunos observando atentamente.
Santiago Peña habló en un evento formal en Cordillera, respecto a la división dentro de Honor Colorado.Captura de pantalla
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.