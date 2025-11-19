Ancho Perfil
19 de noviembre de 2025 - 18:14

AUDIO. Exigen a conductores de plataforma la licencia profesional tipo A

Bolt se ha consolidado como una opción estable, respetada y moderna para generar ingresos.

Susana Medina, directora de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial confirmó que exigirán a conductores de plataforma poseer licencia de conducir profesional tipo A. La medida regulariza un articulo de la ley de trásito que estaba vigente desde antes del desembarco de las aplicaciones de movilidad en Paraguay.