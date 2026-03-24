Ancho Perfil
24 de marzo de 2026 - 20:09

AUDIO: Plan Cóndor: 30 fosas siguen cerradas en Paraguay por falta de presupuesto

Rogelio Goiburú examina restos humanos en la búsqueda de víctimas de la dictadura desaparecidas bajo el régimen que duró 35 años. Con la aparición de tres cráneos en Ciudad del Este, revive el fantasma de la represión stronista.
Rogelio Goiburú examina restos humanos en la búsqueda de víctimas de la dictadura desaparecidas bajo el régimen que duró 35 años. Con la aparición de tres cráneos en Ciudad del Este, revive el fantasma de la represión stronista.