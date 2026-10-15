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15 de octubre de 2026 - 21:31

AUDIO: Reunión fue más una jugada estratégica de Cartes que de Mario Abdo, asegura senador

Horacio Cartes en traje oscuro y Mario Abdo Benítez en camisa khaki sonríen juntos en una oficina formal.
Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez se reunieron hoy, en plena crisis en Honor Colorado
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