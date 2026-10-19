Ancho Perfil
19 de octubre de 2026 - 21:52

AUDIO: De “Hitler llegó alto” a “ponte guapa, pero no provocativa”: los polémicos contenidos en libros del MEC

Luis Ramírez en abrigo oscuro, con micrófono en mano, mientras alrededor hay personas en una multitud en un evento formal.
El ministro de Educación, Luis Ramírez y el nazi Adolf Hitler.ABC Color
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