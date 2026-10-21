Ancho Perfil
21 de octubre de 2026 - 21:55

AUDIO: “No existe; Peña es un accidente dentro del destino”, dice dirigente colorado

Santiago Peña en traje oscuro, rodeado de periodistas con micrófonos, bajo una carpa en un parque con vegetación.
El presidente de la República, Santiago Peña, habló con periodistas a final del acto de la entrega de títulos de propiedad del Inder para beneficiarios de la Reforma AgrariaABC TV
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