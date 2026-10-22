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22 de octubre de 2026 - 21:59

AUDIO: Ministro de Agricultura confirma apoyo a Pedro Alliana para la Presidencia de la República

Santiago Peña en abrigo oscuro estrecha la mano de Pedro Alliana, ambos sonrientes, en un evento al aire libre.
Santiago Peña y Pedro Alliana participan en la inauguración oficial de la XXIX Expo Amambay en Pedro Juan Caballero.
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