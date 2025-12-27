Contacto Ciudadano
27 de diciembre de 2025 - 06:13

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado muy caluroso y con chaparrones

Un atardecer nublado en Barrio Obrero, Asunción. Meteorología anuncia un día nublado, con probables precipitaciones.
Un atardecer nublado en Barrio Obrero, Asunción. Meteorología anuncia un día nublado, con probables precipitaciones.

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado muy caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables. Chaparrones. Las temperaturas máximas estimadas en Asunción rondarán los 36ºC. En Ciudad del Este, las temperaturas máximas rondarán los 34°C.