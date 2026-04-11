Contacto Ciudadano
11 de abril de 2026 - 08:18

AUDIO: Lujos de Dalia López en celda: “Fue una responsabilidad unilateral de exjefa”, según viceministro de Seguridad

Crio. Gral. Carlos Benítez, viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional.
Crio. Gral. Carlos Benítez, viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional.