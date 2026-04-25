Contacto Ciudadano
25 de abril de 2026 - 12:08

AUDIO: Amenazas de tiroteo: El MEC recomienda mayor conexión de los padres con los niños

Los mensajes fueron captados por el director del colegio, Ricardo Salcedo.
El director del colegio, Ricardo Salcedo, recibió amenazas escritas sobre un tiroteo inminente en las instalaciones.Emilce Ramírez