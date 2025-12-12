AUDIO: Meteorología: Pronostican un viernes cálido con lluvias y tormentas eléctricas moderadas a puntualmente fuertes

La Primera Mañana
La Dirección de Meteorología pronostica un viernes cálido, cielo cubierto, vientos del noreste, luego variables. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a puntualmente fuertes.