La Primera Mañana
30 de diciembre de 2025 - 07:32

AUDIO: ¿Cuánto de su carne exporta Paraguay y cómo podrían bajar los precios en el mercado local?

Paraguay desea llegar a México y exportar a todos los países que componen el Nafta. El bloque lo integran Estados Unidos y Canadá.
