La Primera Mañana
20 de agosto de 2026 a la - 12:24

AUDIO: Fuerzas Comando 2026: Paraguay será centro de entrenamiento táctico-militar del continente

Paraguay será sede de la competencia internacional Fuerzas Comando 2026, organizada junto al Comando Sur de Estados Unidos.
Paraguay será sede de la competencia internacional Fuerzas Comando 2026, organizada junto al Comando Sur de Estados Unidos. EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino