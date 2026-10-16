La Primera Mañana
16 de octubre de 2026 - 06:39

AUDIO: “Pedro Alliana ha sido paño de lágrimas de la dirigencia durante 3 años”, dice diputado Hugo Meza

Hugo Meza, con saco oscuro y camisa clara, responde a preguntas ante micrófonos. Varios periodistas lo observan atentamente.
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