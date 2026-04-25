No tiene nombre
25 de abril de 2026 - 12:14

AUDIO: Hernán Rivas erosiona alarmantemente la sociedad, afirma Víctor Ríos

Víctor Ríos en traje azul y corbata de puntos, habla con un micrófono en mano en un evento formal con luz suave.
El ministro Víctor Ríos intervino en la presentación de la nueva facultad de Medicina en Pilar, junto al vice presidente y gobernador.ARCENIO ACUÑA