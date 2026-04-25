No tiene nombre
25 de abril de 2026 - 12:13

AUDIO: SPP advierte al Senado: ley oficialista “pone en riesgo la libertad de expresión”

Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en estudios de ABC Cardinal, durante el programa No Tiene Nombre.
Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en estudios de ABC Cardinal (primero de la der.), durante el programa No Tiene Nombre.