Notas
08 de diciembre de 2025 - 07:24

AUDIO: La dura crítica al Gobierno de Peña durante la misa de la madrugada en Caacupé

El fray Leoncio Vallejo Benítez estuvo a cargo de una dura homilía con un lapidario mensaje para el Gobierno de Santiago Peña.
El fray Leoncio Vallejo Benítez estuvo a cargo de una dura homilía con un lapidario mensaje para el Gobierno de Santiago Peña.