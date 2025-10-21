Noticiero Cardinal

AUDIO. Balacera en pleno centro de Pedro Juan deja 2 heridos

Una feroz balacera se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero al atardecer de este martes; el violento episodio arrojó como saldo 2 heridos, según datos preliminares. Agentes policiales trabajan para determinar las posibles circunstancias del hecho.

21 de octubre de 2025 - 19:39
Uniformados policiales frente al hospital donde fue trasladado uno de los heridos del tiroteo.
