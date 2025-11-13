AUDIO. Persiste el conflicto por la movida nocturna en San Bernardino

Desde la Asociación de Trabajadores Gastronómicos y Afines del Paraguay denunciaron un posible arreglo “bajo la mesa” entre el intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz y una empresa organizadora de conciertos en el anfiteatro José Asunción Flores, ya que el jefe comunal se niega a firmar los contratos de alquiler con los locales nocturnos, lo que genera un conflicto con los mismos, quienes denuncian incumplimiento de una ordenanza.