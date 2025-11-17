Periodísticamente
17 de noviembre de 2025 - 16:00

AUDIO. Los edificios del puerto están en proceso de licitación para equiparse

La misma empresa que se queda con el 10% de la recaudación de puertos ahora va por el rastreo satelital de cargas de Aduanas.
Amilcar Guillén, gerente de proyectos del MOPC explicó la situación actual de las oficinas estatales ubicadas en el Puerto de Asunción que, a pesar de los años, continúan deshabitadas.