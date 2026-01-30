AUDIO. Gabriel Espínola: “El problema de la Caja Fiscal viene de mucho tiempo atrás”

Gabriel Espínola, titular de Organización de Trabajadores de la Eduación (OTEP-A) afirmó que el problema de la Caja Fiscal está instalado desde hace mucho tiempo y con una simple reforma, no se soluciona. Enfatizó en que el proyecto presentado por el Ministerio de Edonomía, pasa por encima derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional.