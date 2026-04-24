Periodísticamente
24 de abril de 2026 - 15:26

AUDIO. Un comisario fue detenido por querer contrabandear petacas de caña a Tacumbú

Comisario detenido-botella de whisky-cárcel de Tacumbú
Comisario es detenido cuando trataba de introducir una botella de whisky y varias petacas a la cárcel de Tacumbúgentileza

El uniformado fue detenido anoche tratando de ingresar una bolsa con 100 unidades de las pequeñas botellas de caña y una botella de whisky de 970 ml.