Periodísticamente
08 de octubre de 2026 a la - 21:51

AUDIO: Desaparición de Khael: sin rastro en el terreno, la investigación gira hacia la hipótesis de un rapto

Khael Valdez, niño de 3 años, sentado con hoodie azul y pantalones naranjas, sostiene un vaso blanco en un entorno tranquilo.
Khael Valdez, se encuentra desaparecido en Boquerón desde el 2 de octubreRedes sociales
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