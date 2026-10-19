Periodísticamente
19 de octubre de 2026 - 21:50

AUDIO: José Duarte niega ser cupo de Nicanor, se desmarca de su padre y ratifica apoyo al Gobierno de Santi Peña

Horacio Cartes en traje gris oscuro sostiene su libro, mientras José Duarte Penayo y Oscar Nicanor Duarte Frutos sonríen en un despacho con banderas.
Horacio Cartes presentó su libro junto a José Duarte Penayo y Oscar Nicanor Duarte Frutos en un despacho oficial.
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