Periodísticamente
19 de octubre de 2026 - 21:48

AUDIO: Título falso de Hernán Rivas: imputan al exrector de la Universidad Sudamericana

Alejandrino Acuña, exrector de la Universidad Sudamericana, en compañía del abogado Rolando Stanley, defendiendo la gestión de la institución en la redacción de ABC, el 28 de agosto del 2014.
Alejandrino Acuña, exrector de la Universidad Sudamericana, en compañía del abogado Rolando Stanley, defendiendo la gestión de la institución en la redacción de ABC, el 28 de agosto del 2014.Archivo ABC Color
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