Periodísticamente
21 de octubre de 2026 - 21:52

AUDIO: Doble crimen en PJC: Policía descarta al PCC y señala al Comando Vermelho tras allanamientos

Diogo Silva Alexandre y Pedro Paulo Leite De Jesús alineados, con expresiones serias; ambiente institucional con logo del Departamento de Investigaciones.
De izq. a der.: El menor de 17 años, Diogo Silva Alexandre y Pedro Paulo Leite De Jesús, todos brasileños, capturados en Pedro Juan Caballero.Gentileza
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