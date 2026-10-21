Periodísticamente
21 de octubre de 2026 - 21:50

AUDIO: Yolanda Paredes confirma su candidatura presidencial por Cruzada Nacional

Yolanda Paredes, Senadora de Cruzada Nacional. (Foto: Prensa Senado)
Yolanda Paredes, Senadora de Cruzada Nacional. (Foto: Prensa Senado)
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