Periodísticamente
22 de octubre de 2026 - 21:54

AUDIO: La SEN confirma que 5.000 familias están afectadas por las inundaciones

Casa de ladrillo inundada, rodeada de vegetación afectada por el agua en Santa Rita Taturuguá.
El desborde del canal de desagüe afectó a familias de cuatro barrios de la comunidad de Santa Rita Taturuguá, de San Ignacio, Misiones.Jesús Riveros
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