Periodísticamente
22 de octubre de 2026 - 21:50

AUDIO: Nuevo desprendimiento de azulejo en el Congreso casi causa una tragedia

Edificio clásico del Congreso del congreso de la Nacían.
Una vista del edificio del Congreso de la Nación Paraguaya con banderas en su fachada.Gustavo Machado
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