OpenAI firma contrato de computación con Oracle por 300.000 millones de dólares, según WSJ

El Journal, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que este contrato es uno de los más cuantiosos hasta la fecha en el sector de la computación, que su fecha de comienzo es 2027 y que exigirá una enorme capacidad energética, de 4,5 gigavatios.

Las acciones de Oracle se dispararon más de un 40 % esta mañana en reacción a los resultados trimestrales que publicó ayer tras el cierre de la bolsa, y que revelaban que ha firmado varios contratos multimillonarios que la sitúan como una líder en el campo de la IA.

A pesar de cerrar su último trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó unas obligaciones de desempeño pendientes por valor de 455.000 millones de dólares, cuatro veces más que el año anterior, una señal de sus buenas perspectivas de futuro.

La tecnológica sorprendió a los expertos con sus previsiones, pues anticipó que en este año fiscal ingresará unos 18.000 millones procedentes del negocio de la nuble, casi el doble respecto al anterior, y en 2027 esa cifra se volverá a duplicar, hasta 32.000 millones.

Los pronósticos coinciden con las fechas del contrato con OpenAI, y de hecho Oracle espera seguir multiplicando sus ingresos en ese segmento de manera exponencial, pues en 2030 la cifra alcanzará los 144.000 millones de dólares, según sus estimaciones.

El aumento de cotización de Oracle llevó a que la fortuna de su cofundador y principal ejecutivo, el magnate Larry Ellison, se elevara hoy a 393.000 millones de dólares, superando, según el índice de millonarios de Bloomberg, a la de Elon Musk (385.000 millones de dólares).