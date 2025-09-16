OpenAI contrata a un antiguo ejecutivo de xAI en medio de su batalla legal

OpenAI ha contratado como ejecutivo financiero a Mike Liberatore, que abandonó el pasado julio xAI después de tres meses y ha ocupado cargos también relacionados con finanzas en conocidas empresas como Airbnb o eBay.
Según el medio, Liberatore estará bajo el mando de la jefa financiera de OpenAI, Sarah Friar, y su cargo implica el control del ingente gasto en infraestructuras de la empresa, que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
La contratación de Liberatore se produce en un contexto de rivalidad entre los líderes de las dos firmas, Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI) relacionado con el viraje comercial de OpenAI, que ambos cofundaron en 2015.
En agosto, Musk demandó a OpenA, Altman y otro cofundador, Greg Brockman, por fraude e incumplimiento de contrato, argumentando que estos no están desarrollando una IA "por el bien de la humanidad", su misión original.
A finales de ese mes, Musk volvió a denunciar a OpenAI, esta vez junto a Apple, argumentando que su alianza supone en la práctica un monopolio de la IA en los teléfonos inteligentes y en el resto de dispositivos tecnológicos.
En esta última denuncia, Musk objetó a que Apple que promocionara el muy popular ChatGPT de OPenAI en su tienda virtual App Store mientras que en paralelo retira Grok, el propio chatbot de xAI, de la plataforma.