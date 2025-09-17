Hallan en Mongolia un ejemplar de paquicefalosaurio, el más antiguo y completo hasta ahora

El espécimen fue descubierto en la localidad de Khuren Dukh, en la cuenca oriental del Gobi, por Tsogtbaatar Chinzorig, miembro de la Academia de Ciencias de Mongolia, asistente de investigación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor principal de la investigación.

"Los paquicefalosaurios son dinosaurios emblemáticos, pero también son raros y misteriosos", apunta Lindsay Zanno, profesora de investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, directora de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte y autora correspondiente del estudio cuyos detalles se han publicado este miércoles en la revista Nature.

Estos dinosaurios eran herbívoros y como adultos podían alcanzar unos 4,3 metros de largo y 2,1 metros de alto, y entre 363 y 410 kilogramos de peso.

"Este espécimen es un descubrimiento único en la vida. Es el ejemplar de paquicefalosaurio definitivo más antiguo, lo que retrasa el registro fósil de este grupo al menos 15 millones de años. Además, está completo y bien conservado", subraya Zanno.

Sus restos ofrecen "una visión sin precedentes de la anatomía y la biología de los paquicefalosaurios", especialmente sobre el aspecto de sus manos y el uso de piedras estomacales para triturar los alimentos.

Los paquicefalosaurios son famosos por sus grandes cráneos abovedados y a menudo se les representa utilizando esas cúpulas para batirse en épicos combates a cabezazos.

Se cree que estos dinosaurios utilizaban la cúpula para comportamientos sociosexuales porque "las cúpulas no les habrían servido para defenderse de los depredadores ni para regular la temperatura, por lo que lo más probable es que las utilizaran para presumir y competir por las parejas", sugiere Zanno.

"Es un espécimen importante para comprender el desarrollo de la cúpula craneal de los paquicefalosaurios, que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo debido a la ausencia de especies divergentes tempranas o anteriores al Cretácico tardío y a la naturaleza fragmentaria de casi todos los fósiles de paquicefalosaurios", afirma Chinzorig.