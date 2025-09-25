Xiaomi presenta su nueva gama 17 para competir directamente con iPhone

La serie, que incluye tres modelos, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, llega al mercado con un precio inicial de 4.499 yuanes (539 euros, 631 dólares) para el modelo base.

Entre las novedades, el fundador de la compañía, Lei Jun, destacó en el evento de presentación las capacidades de la pantalla OLED de 6,3 pulgadas con actualización de 120 Hz y un módulo fotográfico triple con óptica Leica, que incluye teleobjetivo 2,6x.

La batería alcanza, según la empresa, 7.000 mAh, con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

Los tres terminales incorporan el procesador Snapdragon 8 de quinta generación, desarrollado por Qualcomm.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ejecutivo indicó que los teléfonos saldrán a la venta en China oficialmente este sábado, si bien se pueden realizar reservas desde hoy mismo.

Lei afirmó a mediados de mes que el Xiaomi 17 representa "el estándar más potente en la historia de la compañía" y defendió que el salto en la nomenclatura, al pasar del 15 al 17, obedece a la voluntad de medirse de forma directa con Apple.

El directivo recordó que la estrategia de alta gama emprendida hace cinco años ha supuesto una inversión acumulada de más de 100.000 millones de yuanes (unos 14.044 millones de dólares, 11.970 millones de euros) en investigación y desarrollo, cifra que Xiaomi prevé duplicar en los próximos cinco años.

El lanzamiento se produce después de que Apple presentara este mes el iPhone 17, cuyos modelos Pro mantuvieron los precios del año pasado pese a los nuevos aranceles estadounidenses e incorporaron un rediseño y mejoras de cámara.

En el segundo trimestre de 2025, Xiaomi elevó su beneficio neto un 75 % interanual, hasta 10.800 millones de yuanes (unos 1.288 millones de euros), impulsado por el tirón de su negocio de vehículos eléctricos y la buena marcha de sus teléfonos.

Según la consultora IDC, la compañía se situó en el segundo puesto en ventas de ‘smartphones’ en Europa y lideró el mercado del sudeste asiático, en un momento en que Huawei encabeza la tabla en China.