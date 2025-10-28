OpenAI lanzará "en los próximos años" un dispositivo para "llevar la IA a todas partes"

Nueva York, 28 oct (EFE).- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo este martes que su empresa lanzará "en los próximos años" un dispositivo para que los usuarios puedan "llevar la inteligencia artificial (IA) a todas partes", producto que se espera que ayude a diseñar Jony Ive, célebre exdiseñador de Apple.