Nvidia compra 2.000 millones en acciones de Synopsys para impulsar IA y computación

Según un comunicado conjunto, Nvidia adquirió las acciones de Synopsys a 414,79 dólares por título y trabajará con la compañía para "acelerar su portafolio de aplicaciones de alto rendimiento, avanzar en ingeniería de IA avanzada, expandir el acceso a la nube y desarrollar iniciativas comerciales conjuntas".

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que esta alianza "aprovecha la potencia de la computación acelerada y la IA de Nvidia para reimaginar la ingeniería y el diseño, permitiendo a los ingenieros inventar productos extraordinarios que darán forma al futuro".

Por su parte, Synopsys, especializada en diseño de semiconductores y herramientas electrónicas para IA, destacó que "la complejidad y el costo de desarrollar sistemas inteligentes de próxima generación exige soluciones de ingeniería con una integración más profunda de electrónica y física, aceleradas por capacidades de IA y computación".

Tras el anuncio, las acciones de Synopsys subían alrededor de un 4,69 % momentos después de la apertura de Wall Street, mientras que las de Nvidia avanzaban un 0,76 %.

Según el comunicado, la asociación no es exclusiva, por lo que ambas compañías podrán continuar colaborando con otras empresas del sector.

Nvidia ha sido uno de los mayores beneficiarios del auge de la IA gracias a sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para entrenar modelos de IA y ejecutar grandes cargas de trabajo.

Sin embargo, el fuerte aumento en el valor de sus acciones también ha generado preocupaciones entre los inversores por una posible burbuja en el sector de la IA.