La Soyuz MS-27 aterriza tras 247 días en el espacio

El artefacto tocó tierra en las cercanías de la ciudad kazaja de Zhezkagán a las 8:04 hora de Moscú (05:04 GMT), tras desacoplarse de la Estación Espacial Internacional (EEI) a las 4:41 hora de Moscú (01:41 GMT).

La tripulación de la Soyuz MS-27 arribó a la plataforma orbital en abril del presente año.

Durante su misión llevaron a cabo diversas investigaciones y experimentos científicos y trabajos de reparación en la EEI.

Rizhikov y Zubritski efectuaron dos caminatas espaciales, durante las cuales instalaron en la superficie exterior de la estación equipamiento para los experimentos Ekran-M e Impuls.

En la EEI quedan los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, y el astronauta de la NASA Christopher Leigh.