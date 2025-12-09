Ciencia
09 de diciembre de 2025 - 03:10

La Soyuz MS-27 aterriza tras 247 días en el espacio

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Moscú, 9 dic (EFE).- La nave espacial rusa Soyuz MS-27 aterrizó hoy en la estepa kazaja con los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov y Alexéi Zubristski, y el astronauta de la NASA Jonathan Kim a bordo, tras una misión de 247 días en el espacio, según informó la agencia espacial rusa Roscosmos.

Por EFE

El artefacto tocó tierra en las cercanías de la ciudad kazaja de Zhezkagán a las 8:04 hora de Moscú (05:04 GMT), tras desacoplarse de la Estación Espacial Internacional (EEI) a las 4:41 hora de Moscú (01:41 GMT).

La tripulación de la Soyuz MS-27 arribó a la plataforma orbital en abril del presente año.

Durante su misión llevaron a cabo diversas investigaciones y experimentos científicos y trabajos de reparación en la EEI.

Rizhikov y Zubritski efectuaron dos caminatas espaciales, durante las cuales instalaron en la superficie exterior de la estación equipamiento para los experimentos Ekran-M e Impuls.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la EEI quedan los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, y el astronauta de la NASA Christopher Leigh.