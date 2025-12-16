Activistas piden en ONU "soberanía digital" que dé el control de tecnología a ciudadanía

En el marco de la reunión de alto nivel de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS+20) en Naciones Unidas, la presidenta de la fundación, Yolanda Rueda, alertará en su discurso en Nueva York de que la tecnología se está "constriñendo" y concentrando en "menos manos", alejándose de sus inicios descentralizados.

"Antes se podía tener una búsqueda más amplia en internet. Ahora depende de dónde se viva, cómo se viva... Se tiene que ser mucho más activo en la búsqueda para tener una visión más amplia de las noticias, de lo que se quiere ver", explica a EFE Rueda, quien lamenta que "el propio algoritmo lleva a que el mundo del usuario sea más pequeño".

En ese sentido, Rueda apunta que herramientas como internet, "que nació descentralizado, neutro y por y para compartir", ahora "cada vez se está concentrando en menos manos".

"Nuestro ideal es que la ciudadanía pueda estar en la mesa de la conversación. Se nos ofrece la tecnología, pero queremos estar en el diseño de esas herramientas", dice.

La organización, que lleva 25 años trabajando en la eliminación de brechas digitales, sostiene que la sociedad civil ha vivido "deslumbrada" por las facilidades tecnológicas en las últimas décadas, pero advierte de que ha llegado el momento de tomar conciencia sobre el uso de los datos y la privacidad.

"Urge estar enfocados y preocupados por esto", señala Rueda, quien defiende que la tecnología debe ser una herramienta para la inclusión social y no un mecanismo de exclusión o control.

Aunque la organización reconoce que Europa es pionera en regulación con leyes de derechos digitales, desde Cibervoluntarios señalan que la legislación siempre va más lenta que la innovación técnica, lo que deja "vacíos legales" que las empresas aprovechan.

Por su parte, Juanjo Rastrollo, secretario general de la fundación, indica a EFE que la formación ciudadana es otro de los pilares fundamentales: "Vemos cómo chavales, que se supone que son nativos digitales, lo único que hacen es utilizar redes sociales y alguna 'app' para alguna gracia".

Según Rastrollo, este uso limitado y superficial de la tecnología genera problemas de seguridad y vulnerabilidad ante la desinformación.