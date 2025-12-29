Softbank comprará una inversora de EE.UU por 4.000 millones de dólares para impulsar la IA

"La adquisición de DigitalBridge reforzará los cimientos de nuestro centro de datos de IA de última generación y promoverá la visión del grupo Softbank", dijo el director ejecutivo de la compañía nipona, Masayoshi Son, en un comunicado.

Softbank adquirirá las acciones ordinarias de la empresa por 16 dólares, una prima del 15 % sobre el precio de cierre del día 26, añadió en la nota.

El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés casi triplicó su beneficio neto entre los pasados abril y septiembre, el primer semestre de su año fiscal, hasta un récord de 2,92 billones de yenes (unos 16.386 millones de euros), gracias a sus inversiones en IA.

Según su informe financiero publicado el pasado noviembre, Softbank reportó unas ganancias de 3,93 billones de yenes (22.054 millones de euros) vinculadas a sus inversiones, en gran parte gracias a los 2,16 billones (12.121 millones de euros) percibidos por su inversión en la estadounidense OpenAI.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, creadora del popular 'chatbot' de IA generativa ChatGPT, tras firmar un acuerdo de asociación estratégica con la compañía.

Las sucesivas inversiones que viene realizando en este campo le ha valido recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización en la Bolsa de Tokio, tras recuperarse el pasado ejercicio de cuatro años en números rojos, anotando una ganancia neta de 1,15 billones de yenes (unos 6.710 millones de euros).