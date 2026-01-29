La India se abre a restringir el acceso a redes sociales para frenar la adicción juvenil

"Se podrían considerar políticas sobre límites de acceso según la edad, ya que los usuarios más jóvenes son más vulnerables al uso compulsivo y a contenidos perjudiciales", indica el Informe Económico (Economic Survey), el documento anual que examina la salud financiera del país y marca la hoja de ruta antes de la presentación de los Presupuestos Generales.

El texto advierte de que el uso compulsivo de pantallas está provocando una pérdida de empleabilidad y una disminución de los ingresos vitalicios de la futura fuerza laboral.

"Más allá de los costes económicos directos derivados de las compras en línea, los videojuegos y el fraude cibernético, puede reducir la empleabilidad, la productividad y disminuir los ingresos a lo largo de la vida", señaló.

Además insta a las plataformas tecnológicas a asumir más responsabilidad y exige la implementación de mecanismos de verificación de edad rigurosos.

El informe cita específicamente el ejemplo de Australia, que aprobó en diciembre pasado una ley para prohibir las redes sociales a menores de 16 años, y sugiere que Nueva Delhi debe mirar en esa dirección para proteger su "bono demográfico".

El Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información de este país asiático instó en octubre pasado a las compañías de redes sociales a establecer medidas más transparentes sobre el contenido generado mediante inteligencia artificial (IA).